 

В Бундестаге оценили шансы иска экологов против «Северного потока – 2»

06.08.2020, 13:53, Новости дня

Жалоба экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против Горнодобывающего управления Штральзунда относительно разрешения на ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» вряд ли имеет шансы на успех, сообщил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

«Разумеется, у Deutsche Umwelthilfe есть возможность обратиться в суд. Но в свете того факта, что все разрешения были выданы в соответствии с законом и проект уже завершен более чем на 90%, я исхожу из того, что жалоба не имеет шансов на успех», – сообщил депутат, передает ТАСС.

В среду германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe через суд потребовала пересмотреть эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» из-за «новых научных данных» по выделению метана.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, кто будет достраивать «Северный поток – 2». 





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