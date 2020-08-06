Регионы получат на выплаты медикам 14 млрд рублей

06.08.2020, 13:30, Новости дня

Правительство выделит 14 млрд рублей регионам на выплаты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин на заседании правительства заявил, что будет направлено 9 млрд рублей 76 регионам «на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом и людям из группы риска», передает ТАСС.

Он напомнил, что на июль и август были продлены установленные по поручению президента фиксированные выплаты сотрудникам стационаров и службы скорой помощи.

«Для предоставления этих выплат за июль выделим около 5 млрд рублей», – добавил Мишустин.

Ранее Минтруд сообщал, что единовременные выплаты в размере 10 тыс. на детей до 16 лет получили 26 млн семей. До этого правительство выделяло еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам.