France 24 – Париж ужесточает масочный режим в общественных местах даже на улице

06.08.2020, 13:20, Новости дня

Власти французской столицы собираются сделать обязательным ношение масок на открытых пространствах c большим количеством людей, в том числе на рынках и берегах Сены. Таким образом они надеются избежать второй волны коронавируса, передаёт France 24.

Мэр Парижа призвала главу городской полиции сделать ношение масок обязательным в определённых открытых общественных местах. Анн Идальго хочет ужесточить меры на часто посещаемых территориях, в том числе на берегу реки Сена или на открытых рынках.

Меры могут вступить в силу в течение следующих двух-трёх суток. Ранее я побеседовал с корреспондентом France 24 Кейт Муди, которая была на открытом рынке, расположенном вблизи Эйфелевой башни, и узнал у неё, готовы ли люди уже носить маски.

КЕЙТ МУДИ, журналистка France 24: Большинство, но, разумеется, не все люди на этом рынке в центре Парижа уже носят маски. Речь идёт как о посетителях, так и о торговцах. Большинство носят маски. И необходимо отметить: большая часть людей, с которыми мы говорили, сказали, что они поддерживают более общий подход к ношению масок, чтобы предотвратить вторую волну, о приближении которой предупреждают учёные.

Ношение масок в Париже станет обязательным не только в помещении, как это было уже на протяжении нескольких недель, но и на подобных открытых пространствах, где собирается множество людей, как этот рынок, на улицах с большим количеством магазинов. На берегах Сены или каналов, где в последние несколько недель мы видели огромное количество отдыхающих от зноя людей, что, по словам врачей и учёных, способствует распространению вируса.

Нам известно, что некоторые другие города в стране уже приняли похожие меры, включая Ниццу и Лион. То же самое касается городов вдоль атлантического побережья, куда в последние недели приехало множество отпускников. В них уже пытаются ввести эти меры.

Анн Идальго заявила, что Парижу необходимо последовать этому примеру, потому что сохранить социальное дистанцирование получается не всегда. Даже на открытом пространстве. Трудно рассчитывать на то, что люди будут держаться на расстоянии метра друг от друга. Власти надеются, что тем самым удастся по меньшей мере сдержать распространение вируса, избежать масштабного карантина, свидетелями которого мы стали весной.

Повторюсь, большинство людей, с которыми мы беседовали здесь, готовы носить маски чаще в случае необходимости. При условии, что это остановит распространение вируса и позволит избежать повторного карантина.

С репортажем была Кейт Муди.

Дата выхода в эфир 05 августа 2020 года.