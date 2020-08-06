 

Формула-1. Себастьян Феттель станет гонщиком Racing Point

06.08.2020, 13:02, Новости дня

Немецкий автогонщик Ferrari, четырехкратный чемпион "Формулы-1" Себастьян Феттель продолжит карьеру в Racing Point, которая в следующем году будет называться Aston Martin.

33-летний пилот уже подписал трехлетний контракт с Racing Point, но об этом будет объявлено позже на этой неделе. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в новой для себя команде немец заменит Серхио Переса.

Aston Martin станет пятой командой "Формулы-1" в карьере Себастьяна. Ранее он также выступал за BMW-Sauber, Toro Rosso и Red Bull Racing, в составе которого становился победителем в 38 гонках и завоевал четыре чемпионских титула.





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