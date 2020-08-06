Россия начала учения со стрельбами в Балтийском море

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06.08.2020, 12:53, Новости дня

Свыше 10 кораблей и судов Балтийского флота начали артиллерийские и торпедные стрельбы в рамках учений ВМФ РФ «Океанский щит – 2020» в Балтийском море, сообщила пресс-служба флота.

Корабельные поисково-ударные и корабельные ударные группы проводят учения «по противолодочному обеспечению», нанесению ракетных ударов по условному противнику, выполнению артиллерийских и торпедных стрельб в морских полигонах, передает ТАСС сообщение флота.

В маневрах участвуют корветы «Бойкий», «Стойкий», «Стерегущий», малые ракетные корабли «Советск», «Серпухов», «Мытищи», большие десантные корабли «Королев», «Калининград», «Минск», десантные катера, различные суда обеспечения. Уточняется, что в общей сложности в море находится более 10 кораблей и судов флота.

Экипажи проводят отработку по поиску и уничтожению условных подлодок противника и отражению массированного налета авиации.

«В мероприятии боевой подготовки в рамках учений «Океанский щит – 2020» задействовано более 1 тыс. военнослужащих Балтфлота, а также морская авиация», – отметили в пресс-службе флота.

Руководит учениями главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. В маневрах также задействованы морская авиация, береговые войска, ПВО и морская пехота.

Напомним, учения начались 3 августа.

Ранее Минобороны анонсировало проведение массированного ракетного удара комплексами «Искандер» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» в Астраханской области.





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