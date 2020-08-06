Адвокат Сафронова назвал используемую для шифровки книгу

06.08.2020, 12:48, Новости дня

Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, как полагает следствие, передавал секретные данные через домашний ПК и шифровал их с помощью фрагментов книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина», завил его адвокат Иван Павлов.

«В обвинении указано, что секретные сведения он передал представителю чешской разведки с помощью компьютера, расположенного у него дома в Москве», – сообщил Павлов РИА «Новости».

По этим данным ,Сафронов пользовался для шифрования программой VeraCrypt. Паролями были фразы из книги писателя Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском.

Ранее Павлов сообщал, что за Сафроновым велась слежка с осени 2019 года.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за якобы работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово».

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш также отрицает свою связь со спецслужбами.

Сам Сафронов связывает свое уголовное преследование с журналистской деятельностью, в ФСБ это опровергают.