 

Дегтярев: В Хабаровском крае есть все инструменты для развития бизнеса

06.08.2020, 12:08, Новости дня

Врио главы Хабаровского края в эфире радиопередачи «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» рассказал о планах на ближайшее время, которые в том числе направлены на снижение госдолга и поддержку бизнес-сообщества.

«Бизнесу нужна четкая перспектива и гарантия. Я вчера встречался с четырьмя организациями и у всех был один вопрос: буду ли я делить бизнес на «своих» и «чужих»? Нет. Такого в регионе не будет. Очень много желающих обращаются к нам. Есть интересные инвестпроекты. Кроме того, в крае есть весь необходимый инструментарий для развития малого, среднего и крупного предпринимательства. Есть ТОСЭР. На нас распространяется режим свободного порта «Владивосток». Нужно просто работать в этом направлении, и поддерживать бизнес-сообщество», – сказал Дегтярев в интервью «Вести FM».

В ходе интервью он также рассказал, что по итогам первых недель его работы выявлены слабые места в различных секторах экономики края. В решении проблем большое значение играет помощь федерального центра.

«Помощь федерального правительства раньше была не меньше чем сейчас. Это и социальная сфера, и национальные проекты. Москва регион не обделяет. На днях мы получили поддержку по выпадающим доходам в бюджет края – 1,3 млрд рублей.  Я продолжаю погружаться в проблематику края. С дорогами вот беда. Будем постепенно строить, в том числе посредством привлечения федеральных средств», – рассказал врио губернатора, слова которого передает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Дегтярев подчеркнул, что будут приложены все усилия по сокращению государственного долга, который в том числе вырос из-за пандемии коронавируса.

Напомним, как следует из данных Минфина, за время правления в Хабаровском крае Сергея Фургала, «с 1 октября 2018 по 1 июня 2020 года госдолг Хабаровского края увеличился с 49,636 млрд рублей до 57,926 млрд рублей». Кроме того, при Фургале регион опустился с 18 на 63 место в федеральном рейтинге инвестиционной привлекательности, напоминает Transsibinfo.com.

20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР.

Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.





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