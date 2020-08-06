В Минске задержана глава избирательного штаба Тихановской

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06.08.2020, 12:08, Новости дня

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской – Мария Мороз задержана в Минске, сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина.

«Задержана начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Мороз была задержана около 11.00 «на выходе из литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу, людьми, которые представились сотрудниками МВД». «Ее телефон недоступен, местонахождение неизвестно», – сообщила Красулина.

На четверг была запланирована акция оппозиции.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками», которые «не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит». Тихановская ответила Лукашенко на эти слова.

Также в отношении мужа Светланы Тихановской – блогера Сергея Тихановского – возбуждено уголовное дело по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.





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