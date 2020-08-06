Прокуратура потребовала закрыть парковку для женщин в Казани

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06.08.2020, 12:08, Новости дня

В Казани прокуратура посчитала неправомерным создание отдельных парковочных мест у торгового центра для женщин, ведомство настаивает на устранении нарушения.

Ведомство провело проверку по сообщениям о парковочных местах для женщин у ТЦ, которые оказались окрашены в розовый цвет, их площадь увеличена до 4,4 метров, они обозначены знаком «парковка для покупательниц».

«Организация специальных парковочных мест для женщин является неправомерной и содержит элементы дискриминации людей по половому признаку. Кроме того, размеры парковочного места противоречат требованиям государственных стандартов. В связи с этим прокуратура внесла в адрес генерального директора акционерного общества «Торговый дом Казанский ЦУМ» представление об устранении выявленных нарушений», – цитирует ТАСС региональную прокуратуру.

Там добавили, что по Конституции, страна гарантирует равенство прав и свобод человека вне зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения и других обстоятельств.

В стране запрещены любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, «а также мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации», заключили в ведомстве.

Напомним, начальник отдела по развитию и работе с арендаторами казанского ТЦ «ЦУМ» Михаил Шутов заявлял, что парковка была создана для удобства женщин.





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