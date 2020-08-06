 

У россиян старше 40 лет появился дополнительный выходной

06.08.2020, 12:08, Новости дня

Россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный оплачиваемый выходной, потратить этот день можно будет только на прохождение диспансеризации.

Соответствующее изменение внесено в статью Трудового кодекса. Положения закона вступят в силу 11 августа, передает РИА «Новости».

При прохождении диспансеризации работники имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

Подтвердить, что выходной был потрачен на диспансеризацию, работники смогут справкой. Но она потребуется только в том случае, если необходимость ее представления предусмотрена документом организации.

Новая норма призвана повысить доступность диспансеризации, а также обеспечить сохранение здоровья работающих россиян.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, дающий право работникам старше 40 лет на один выходной ежегодно для прохождения диспансеризации.

Напомним, в феврале правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, по которым работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.





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