Москалькова заявила о недопустимости выдачи Минском россиян без представителей МИД

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06.08.2020, 11:53, Новости дня

Недопустимо рассматривать вопрос о выдаче российских граждан без представителей МИД РФ и других органов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя ситуацию вокруг задержанных в Белоруссии.

Москалькова заявила, что отслеживает данную ситуацию. Она считает, что «совершенно недопустимо рассматривать вопрос по выдаче российских граждан без представителей российского МИДа и других наших органов, и с точки зрения закона, международных норм и принципов, и с точки зрения нравственности», передает РИА «Новости».

«Это противоречит нормам закона, международным принципам и нормам нравственности», – подчеркнула омбудсмен.

Она выразила надежду, что «братское нам государство изменит ту стратегическую линию по этому вопросу, которая была изначально обозначена, и будет действовать как стратегический партнер и дружественное государство».

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор, они собирались вылететь в Турцию, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».

Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что сомневается в намерении задержанных под Минском россиян свергнуть власть в республике.





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