Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля

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06.08.2020, 11:48, Новости дня

В июле самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали позиции механика, капитана и горняка, сообщила пресс-служба Роструда.

Для оценки были взяты данные общероссийской базы вакансий «Работа в России», передает РИА «Новости». 

«В июле самыми привлекательными вакансиями с точки зрения зарплаты стали предложения для механиков, капитанов, горняков, IT-специалистов и врачей», – говорится в сообщении Роструда.

Список возглавили механики различных специализаций с зарплатой до 250-300 тыс. рублей. Их ждут как на постоянную работу, так и на работу вахтовым методом работодатели в Якутии, Приморье, Новосибирской, Астраханской, Сахалинской, Архангельской областях.

Капитаны требуются на Камчатке, в Приморье и на Сахалине. Размер их зарплаты достигает 200-250 тыс. рублей. Работники горных предприятий также могут рассчитывать на зарплату 200 тыс. рублей и выше.

IT-специалисты могут рассчитывать на оклад до 170-200 тыс. рублей. Высокий спрос на них в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Также растут перспективы и для врачей. Частные поликлиники Москвы, Питера, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии, Камчатского и Забайкальского краев разместили вакансии с зарплатой от 100 тыс. рублей.

Ранее специалисты ВНИИ труда сообщили, что из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы. 

Директор дивизиона цифровые платформы образования Сбербанка Марина Ракова рассказала, что все более востребованными будут становиться профессии, связанные с наукой и технологиями, при этом актуальнее становится и профессия учителя.





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