Кроссовер Infiniti QX50 подорожал в РФ на 20 тысяч рублей
06.08.2020, 11:42, Новости дня
Премиальный бренд Infiniti увеличил стоимость нового кроссовера Infiniti QX50 на 20 тысяч рублей.
Производителем озвучены технические параметры всех модификаций, за исключением базовой модели. В частности, приобрести кроссовер в пакете Style станет возможным за 3,33 миллиона рублей. В максимальном исполнении Autograph Proactive ценник увеличился до 4,46 миллиона рублей. Базовая цена на паркетник составит около 3,19 миллиона рублей.
Во всех комплектациях данный кроссовер получил 2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 249 л.с. мощности. Независимо от выбранной версии автомобиль оснащается полным приводом и бесступенчатым вариатором. Паркетник Infiniti QX50 уже весной получал обновленный прайс в сторону удорожания.
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