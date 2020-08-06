 

Кроссовер Infiniti QX50 подорожал в РФ на 20 тысяч рублей

06.08.2020, 11:42, Новости дня

Премиальный бренд Infiniti увеличил стоимость нового кроссовера Infiniti QX50 на 20 тысяч рублей.

Производителем озвучены технические параметры всех модификаций, за исключением базовой модели. В частности, приобрести кроссовер в пакете Style станет возможным за 3,33 миллиона рублей. В максимальном исполнении Autograph Proactive ценник увеличился до 4,46 миллиона рублей. Базовая цена на паркетник составит около 3,19 миллиона рублей.

Во всех комплектациях данный кроссовер получил 2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 249 л.с. мощности. Независимо от выбранной версии автомобиль оснащается полным приводом и бесступенчатым вариатором. Паркетник Infiniti QX50 уже весной получал обновленный прайс в сторону удорожания.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Эксперт: Глава Иркутской области проявил себя как настоящий защитник Байкала

26.06 / Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлили до 1 августа

27.07 / За “Слугу народа” готовы проголосовать 27,8% украинцев – опрос

03.08 / Focus – вывод войск из Германии — это расплата Берлина за подрыв внешней политики США

03.07 / Россияне за рубежом: Поправки к Конституции закрепили принцип «своих не бросаем»

16.07 / Трамп решил изменить закон о национальной экологической политике

08.07 / В столице Сербии вводят комендантский час из-за ситуации с COVID-19

24.06 / Ефремов после ДТП был вынужден выставить на продажу дом

24.07 / Российский пилот раскритиковал перехват гражданского лайнера истребителем ВВС США

28.06 / Психотерапевт заявила о росте депрессивных расстройств после карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска