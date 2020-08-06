Кроссовер Infiniti QX50 подорожал в РФ на 20 тысяч рублей

06.08.2020, 11:42, Новости дня

Премиальный бренд Infiniti увеличил стоимость нового кроссовера Infiniti QX50 на 20 тысяч рублей.

Производителем озвучены технические параметры всех модификаций, за исключением базовой модели. В частности, приобрести кроссовер в пакете Style станет возможным за 3,33 миллиона рублей. В максимальном исполнении Autograph Proactive ценник увеличился до 4,46 миллиона рублей. Базовая цена на паркетник составит около 3,19 миллиона рублей.

Во всех комплектациях данный кроссовер получил 2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 249 л.с. мощности. Независимо от выбранной версии автомобиль оснащается полным приводом и бесступенчатым вариатором. Паркетник Infiniti QX50 уже весной получал обновленный прайс в сторону удорожания.