 

Rolls-Royce представил новый тизер для Ghost 2021 модельного года

06.08.2020, 11:42, Новости дня

Компания Rolls-Royce опубликовала тизер, посвященный рестайлинговой версии седана Rolls-Royce Ghost.

Следует выделить, что автомобиль обладает ограниченным числом изменений по внешнему виду. Актуальное поколение Ghost признано самым продаваемым за всю историю британской марки. Эксперты прогнозируют, что автомобиль построен на той же архитектуре, что и модель Rolls-Royce Ghost. Более того, под капотом установлен 6,75-литровый бензиновый агрегат, выдающий 563 л.с. мощности.

Официальный дебют транспортного средства состоится в течение нескольких месяцев. Несколько ранее состоялся выход лимитированной модификации Wraith с тиражом всего 50 экземпляров. Остальные детали модели пока остаются неизвестными.





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