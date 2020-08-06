Вопрос дня: Почему россияне рвутся отдыхать в Крыму, а не в Турции?

06.08.2020, 11:30, Новости дня

Короткий ответ на этот вопрос таков: для поездки в Турцию остались транспортные затруднения, и поездка на российские курорты и проще, и в каком-то смысле даже выгоднее. Есть и опасения в связи с пандемией коронавируса. Теперь ответим подробнее.

Российский турпоток в Турцию резко снизился на фоне пандемии COVID-19. Тем временем Крым, Сочи и другие прибрежные города Краснодарского края буквально завалены отдыхающими. Понятно, что авиарейсы в Турцию только-только возобновлены – и все же ожидалось, что это приведет к немедленному ажиотажу, массовому бронированию туров и авиабилетов для перелетов в эту страну. Тем более что отдыхать в России, скорее, дороже. Не говоря уже о том, что Анатолия давно стала излюбленным направлением для миллионов сограждан.

Однако ничего подобного не произошло. Турция вовсе не оказалась сегодня в фокусе интересов российских отдыхающих. Почему так произошло?

Официально Турции посчастливилось с 1 августа войти в первую тройку стран, наряду с Великобританией и Танзанией, авиасообщение с которыми правительство РФ восстановило после марта текущего года в связи с пандемией коронавируса. На практике возникло множество нюансов, которые привели к тому, что ажиотажного спроса на туры в эту страну так и не наблюдается. Данный факт констатировали в Российском союзе туриндустрии (РСТ) во вторник.

«Россияне не совсем понимают правила въезда в Турцию, опасаются, что у них обнаружат повышенную температуру, и тогда придется провести время в обсерваторе. Брать справки по возвращении домой тоже мало кому хочется. Это – время, деньги, неудобства. Людям не хочется связывать отдых с хлопотами», – цитировал «Интерфакс» пресс-секретаря РСТ.

Действительно, опасения, вызванные непосредственно пандемией, во многом объясняют снижение турпотока. Хотя объективно и в Крыму, и в Краснодарском крае риск заражения сегодня едва ли не меньше, учитывая наплыв отдыхающих. Тем не менее в 2020-м последнее часто не принимается в расчет, как впрочем, и не самое лучшее соотношение цены и качества предоставляемых услуг. Так, в Крыму потребуется еще немало лет, чтобы модернизировать изношенную советскую инфраструктуру туризма, адаптировать ее под спрос и запрос современных россиян.

Именно поэтому, несмотря на наличие отечественных курортов, обывателей не удивил тот факт, что в 2019 году Турцию посетило рекордное количество российских граждан: семь миллионов человек из 52 млн иностранных туристов. Средиземноморское побережье республики уже традиционно воспринимается россиянами чуть ли не как южная вотчина. Особенно Анталья.

Но на поверку в снижении турпотока именно этим летом много простого и понятного. Ключевой вопрос – время. Обычно заграничные поездки даже в Анталью россияне планируют за несколько месяцев. Другие за полгода, а то и за год.

Кроме того, авиасообщение с южным соседом открыли только в начале августа. А могли и не открыть. COVID-19, даже если не брать во внимание риск заболеть, внес непредсказуемость и неопределенность. Наши туристы прекрасно видели, с какими трудностями столкнулись соотечественники за рубежом, когда их вытаскивали практически «всем миром». Убедительно. Желающих испытать это на себе, да еще и за свой счет, почти не осталось. Соответственно, многие уже весной сдали билеты.

Следует отметить, что сейчас открыто прямое авиасообщение только со Стамбулом и Анкарой. Таким образом все, кто хочет попасть на турецкие курорты, вынуждены до 10 августа добираться сами и только через Стамбул, что дополнительно осложняет маршрут: накладно. Особенно для тех, кто привык летать чартерными рейсами напрямик в Анталью, Даламан, Бодрум и другие города средиземноморского побережья. Причем билеты на взрослого человека по маршруту РФ – Турция – РФ подорожали почти на треть (26%).

И перечисленных факторов хватило бы, чтобы существенно убавить количество желающих погреться под турецким солнцем. Можно добавить к «живописи» другие вопросы, которые неизбежно приходят в голову российскому туристу. Как будет складываться ситуация у человека на заграничном отдыхе или с чем он столкнется, когда и если заболеет? Какой к нему будет применяться протокол? Какая у него будет страховка?

В общем, наш турист приходит к несложному выводу: «Хочешь отдохнуть? Делай это в России!».

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