Два района Амурской области ставят рекорд по распространению коронавируса

06.08.2020, 9:31, Новости дня

В трех районах области активнее всего распространяется коронавирус. Два муниципальных района – Ивановский и Мазановский бьют рекорд – коэффициент распространения вируса достиг четырех. Значит один инфицированный заражает четыре человека.

В Благовещенске коэффициент распространения COVID-19 не превышает 0,7 единиц. В среднем по региону индикатор показывает 0,8. С начала эпидемии в Приамурье всего выявлено чуть больше 2 860 заболевших. Более половины – это жители Благовещенска, Тынды и Свободного. На самоизоляции остаются больше тысячи жителей региона, в стационарах – 15, информирует ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1".

Вместе с тем, в Амурской области самая высокая смертность от коронавирусной инфекции на Дальнем Востоке. Как посчитали в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, 1,64 процента заболевших в области скончались. Это худший показатель среди регионов ДВФО. С начала пандемии в регионе умерили 48 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом.

Кроме того, сегодня в областном правительстве обсуждали подготовку к новому учебному году в условиях пандемии. Вопрос о замене очной формы обучения на дистанционную не стоит и вряд ли такое решение будет принято, было решено на заседании. Вице-премьер, министр образования и науки Светлана Яковлева пояснила, что дистанционное обучение останется как дополнительная форма, основной она не будет.