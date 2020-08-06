 

На выборах в Белоруссии за два дня проголосовали почти 13 процентов избирателей

06.08.2020, 9:16, Новости дня

Явка избирателей по итогам двух дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 12,75%, информирует Центризбирком республики.

В Минске проголосовали 11, 73% избирателей, в Минской области 12,61%, говорится в сообщении на сайте ЦИК Белоруссии.

Самый высокий показатель у Гомельской области – 16,44%, а самый низкий у Гродненской области – 10,01%.

Напомним, основной день голосования в Белоруссии – 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек.

Нынешний глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Явка в первый день голосования на выборах составила 4,98%.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.





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