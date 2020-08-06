Россия отвергла претензии Японии к поездке главы МЧС на Кунашир

06.08.2020, 9:16, Новости дня

Москва категорически отвергает претензии Токио к поездке главы МЧС Евгения Зиничева на российский остров Кунашир, который Япония считает своей территорией.

Посольство РФ в Токио сообщило, что 5 августа им пришло представление от японского МИД в связи с участием Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС на острове. Российские дипломаты назвали заявления Токио «категорически неприемлемыми» и подчеркнули, что «суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами сомнению не подлежит».

«Отметили, что мы имеем полное право осуществлять на своей территории любую деятельность в соответствии с нашим законодательством, включая, разумеется, и поездки министров», – говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как поправки к Конституции защитят Курилы от Японии.



