 

Россия отвергла претензии Японии к поездке главы МЧС на Кунашир

06.08.2020, 9:16, Новости дня

Москва категорически отвергает претензии Токио к поездке главы МЧС Евгения Зиничева на российский остров Кунашир, который Япония считает своей территорией.

Посольство РФ в Токио сообщило, что 5 августа им пришло представление от японского МИД в связи с участием Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС на острове. Российские дипломаты назвали заявления Токио «категорически неприемлемыми» и подчеркнули, что «суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами сомнению не подлежит».

«Отметили, что мы имеем полное право осуществлять на своей территории любую деятельность в соответствии с нашим законодательством, включая, разумеется, и поездки министров», – говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как поправки к Конституции защитят Курилы от Японии. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Haber7 – турецкие отели «безопасного туризма» ждут украинских и российских гостей

26.06 / Саакашвили указал на преимущества РФ над Украиной

24.06 / Сыровар Сирота: Решения президента позволят бизнесу экономить деньги и время

28.06 / “Спасибо тебе, Пикачу, что основал Русь”. В РФ выпустили пародийный ролик о поправках к конституции. Видео

06.07 / Серебренников решил не обжаловать приговор

02.07 / Женщина-маугли до 42 лет жила затворницей и спала с мертвыми котятами

15.07 / Эксперт: Проект «Город для жизни» изменит «островную психологию» жителей Камчатки

31.07 / Кремль прокомментировал судьбу задержанных во Франции футбольных фанатов

01.07 / Гол Кокорина на 92-й минуте спас “Сочи” от поражения в матче с “Динамо”

02.07 / На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска