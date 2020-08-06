Садальский заявил о «смерти» театра «Современник»

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06.08.2020, 9:08, Новости дня

Актер Станислав Садальский заявил, что для него театр «Современник» в своем прежнем виде «умер» после смерти художественного руководителя Галины Волчек.

Садальский сказал, что «театр, как человек – рождается, живет и умирает», и «прежний «Современник» же умер с уходом Галины Борисовны», передает портал Teleprogramma.pro.

«Я не знаю, каким будет новый театр – возможно, он будет лучше, а быть может, и хуже», – добавил актер.

По его мнению, на данный момент в театре нет такого лидера, который смог бы сравниться с Волчек. Именно это является причиной скандалов внутри «Современника» с последующим уходом из него артистов, полагает Садальский.

Напомним, скандал в театре «Современник» разгорелся после того, как актер Сергей Гармаш решил его покинуть. Представитель актера Олег Будрин сообщил, что уход артиста связан с новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам.

Галина Волчек скончалась 26 декабря 2019 года. Ей было 86 лет.





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