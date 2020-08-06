Пьяный водитель иномарки сбил двух женщин на переходе в Москве

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06.08.2020, 8:53, Новости дня

Водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«В 21.05 (среды) по адресу: Батайский проезд, дом 31, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (1,27 мг/л) неработающий мужчина, управляя личным автомобилем Mercedes-Benz E 320, совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – сказали ТАСС в ведомстве. 

В результате одна из сбитых женщин скончалась от полученных травм на месте происшествия, вторая госпитализирована.

В настоящее время полиция начала проверку по факту происшествия.

Ранее переходившие многополосную дорогу женщина и ребенок попали под машину в Москве. 





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