Пьяный водитель иномарки сбил двух женщин на переходе в Москве

06.08.2020, 8:53, Новости дня

Водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«В 21.05 (среды) по адресу: Батайский проезд, дом 31, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (1,27 мг/л) неработающий мужчина, управляя личным автомобилем Mercedes-Benz E 320, совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – сказали ТАСС в ведомстве.

В результате одна из сбитых женщин скончалась от полученных травм на месте происшествия, вторая госпитализирована.

В настоящее время полиция начала проверку по факту происшествия.

Ранее переходившие многополосную дорогу женщина и ребенок попали под машину в Москве.