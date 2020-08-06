 

Возле Северодонецка неизвестные заминировали газопровод

06.08.2020, 8:31, Новости дня

В Луганской области неизвестные установили взрывное устройство у газопровода, его обнаружили сотрудники газовой службы во время обхода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Главного управления Нацполиции области Татьяна Погукай.

“Утром 5 августа в Новоайдарское отделение полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи села Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку… Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа”, – рассказала она.

Во время осмотра территории взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство.

Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реест досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины “террористический акт”.

Пурдовка находится в 10 км от Северодонецка.

На Луганщині поліцейські попередили терористичний актСьогодні, 5 серпня, вранці, до Новоайдарського відділу…

Posted by Татьяна Погукай on Kolmapäev, 5. august 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / В Украине 430 тыс. человек получают помощь по безработице – Минфин

22.07 / Китайским дипломатам в Вашингтоне пригрозили убийством

24.07 / В США утверждают, что шпионская деятельность консульства в Хьюстоне вышла за рамки приличий

31.07 / Euronews – Москва настаивает на невиновности задержанных в Белоруссии россиян

29.06 / Американские разведчики не поверили в сообщениях СМИ о «сговоре» РФ с боевиками в Афганистане

22.07 / Мишустин призвал изменить методику подсчета средних зарплат врачей и учителей

24.07 / Соседи рассказали подробности убийства девушки в Москве накануне свадьбы

26.07 / Доброволец из горевшего собора в Нанте признался в поджоге

13.07 / Трамп и Байден выиграли праймериз в Луизиане, которые дважды переносили из-за COVID-19

02.07 / Ермак об инициативе запрета публикации прослушек чиновников: Цель – убрать токсичность с имиджа Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска