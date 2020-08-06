Возле Северодонецка неизвестные заминировали газопровод
06.08.2020, 8:31, Новости дня
В Луганской области неизвестные установили взрывное устройство у газопровода, его обнаружили сотрудники газовой службы во время обхода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Главного управления Нацполиции области Татьяна Погукай.
“Утром 5 августа в Новоайдарское отделение полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи села Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку… Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа”, – рассказала она.
Во время осмотра территории взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство.
Правоохранители разыскивают злоумышленников.
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реест досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины “террористический акт”.
Пурдовка находится в 10 км от Северодонецка.
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Posted by Татьяна Погукай on Kolmapäev, 5. august 2020
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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