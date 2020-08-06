Возле Северодонецка неизвестные заминировали газопровод

06.08.2020, 8:31, Новости дня

В Луганской области неизвестные установили взрывное устройство у газопровода, его обнаружили сотрудники газовой службы во время обхода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Главного управления Нацполиции области Татьяна Погукай.

“Утром 5 августа в Новоайдарское отделение полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи села Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку… Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа”, – рассказала она.

Во время осмотра территории взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство.

Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реест досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины “террористический акт”.

Пурдовка находится в 10 км от Северодонецка.

На Луганщині поліцейські попередили терористичний актСьогодні, 5 серпня, вранці, до Новоайдарського відділу… Posted by Татьяна Погукай on Kolmapäev, 5. august 2020