Посольство России ответило США на доклад о дезинформации

06.08.2020, 8:30, Новости дня

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало доклад Госдепартамента США об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды". По мнению дипведомства, он является попыткой заглушить официальные предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, которые влияют на безопасность всего мира.

На странице посольства в Facebook отмечается, что Госдепу США крайне не нравится существование альтернативных источников информации. Любой голос, который противоречит Вашингтону, объявляется дезинформацией от Кремля и российских спецслужб.

В ведомстве считают, что ситуация доходит до абсурда. Например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и радиостанция "Говорит Москва" отнесены к официальным правительственным коммуникациям. Посольство РФ обращает внимание на то, что если это вершина всей конструкции, которую тщательно выстраивали американские коллеги, то она больше похожа на карточный домик.

Дипведомство отметило, что российским и иностранным средствам массовой информации следует иметь в виду, что они могут стать предметом тщательного изучения, если осмелятся критиковать США. Может дойти до того, что их ресурсы в американских соцсетях заблокируют без объяснения причин.

Посольство РФ посоветовало Вашингтону подписаться на аккаунты Кремля, Министерства иностранных дел, правительства России, чтобы черпать официальную информацию из них.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы выплатить 10 миллионов долларов за информацию о лицах, которые вмешиваются в выборы.