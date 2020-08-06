 

Посольство России ответило США на доклад о дезинформации

06.08.2020, 8:30, Новости дня

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало доклад Госдепартамента США об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды". По мнению дипведомства, он является попыткой заглушить официальные предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, которые влияют на безопасность всего мира.

На странице посольства в Facebook отмечается, что Госдепу США крайне не нравится существование альтернативных источников информации. Любой голос, который противоречит Вашингтону, объявляется дезинформацией от Кремля и российских спецслужб.

В ведомстве считают, что ситуация доходит до абсурда. Например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и радиостанция "Говорит Москва" отнесены к официальным правительственным коммуникациям. Посольство РФ обращает внимание на то, что если это вершина всей конструкции, которую тщательно выстраивали американские коллеги, то она больше похожа на карточный домик.

Дипведомство отметило, что российским и иностранным средствам массовой информации следует иметь в виду, что они могут стать предметом тщательного изучения, если осмелятся критиковать США. Может дойти до того, что их ресурсы в американских соцсетях заблокируют без объяснения причин.

Посольство РФ посоветовало Вашингтону подписаться на аккаунты Кремля, Министерства иностранных дел, правительства России, чтобы черпать официальную информацию из них.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы выплатить 10 миллионов долларов за информацию о лицах, которые вмешиваются в выборы.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Карантин не является главным методом борьбы с пандемией, считают в ВОЗ

18.07 / Пострадавшего от взрыва у станции метро “Шулявская” прооперировали

30.06 / Партия «Гражданская сила» поддержала поправки к Конституции

28.07 / На месте военной базы СССР в Потсдаме построят крупный жилой район

01.07 / Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в Сахалинской и Магаданской областях

25.06 / Мнения: Поправляя Конституцию, мы продолжаем строить Третью Республику

20.07 / Названы сроки начала суда над Ефремовым

26.07 / Как развалить сверхдержаву за 4 года – Foreign Policy рассказал о вкладе Трампа в закат США

29.07 / В РФ предложили конфисковать «серые» доходы чиновников

27.07 / Суркис сообщил, что Луческу остается в “Динамо”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска