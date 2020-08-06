Дмитрий Медведев призвал наказать убийц медведя на Байкале

06.08.2020, 8:30, Новости дня

После выступления Дмитрия Медведева и обращения от партии "Единая Россия" прокуратура начала поиск возможных свидетелей бессмысленного убийства медведя на Байкале. Судя по обнародованной записи, в лодке, из которой велась стрельба, находились как минимум трое мужчин.

Когда были сделаны эти кадры, остается неизвестным, но в соцсетях они появились в конце минувшей недели с уточнением, что инцидент произошел в Чивыркуйском заливе. Впрочем, сотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры после сверки местности с записью установили, что описание ошибочно. Сейчас они пытаются выяснить, в какой части озера был записан ролик и кто произвел выстрел в бросившегося к лодке косолапого.

Запись говорит о том, что охотники с легкостью могли уплыть от защищавшего свою территорию медведя, но они, напротив, сбросили ход, а затем застрелили плывущего зверя.

В среду Дмитрий Медведев на встрече с молодыми кандидатами от "Единой России" на выборах призвал привлечь охотников к уголовной ответственности.

"Сегодня смотрел, как несчастного медведя на Байкале застрелили… Причем абсолютно немотивированно, просто ужасно выглядит", – сказал он, особо подчеркнув, что любой случай уничтожения животного в дикой природе воспринимается как трагедия национального масштаба.

"Единая Россия" уже направила запрос в прокуратуру, а секретарь генсовета партии Андрей Турчак пообещал держать вопрос на контроле.