 

Дмитрий Медведев призвал наказать убийц медведя на Байкале

06.08.2020, 8:30, Новости дня

После выступления Дмитрия Медведева и обращения от партии "Единая Россия" прокуратура начала поиск возможных свидетелей бессмысленного убийства медведя на Байкале. Судя по обнародованной записи, в лодке, из которой велась стрельба, находились как минимум трое мужчин.

Когда были сделаны эти кадры, остается неизвестным, но в соцсетях они появились в конце минувшей недели с уточнением, что инцидент произошел в Чивыркуйском заливе. Впрочем, сотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры после сверки местности с записью установили, что описание ошибочно. Сейчас они пытаются выяснить, в какой части озера был записан ролик и кто произвел выстрел в бросившегося к лодке косолапого.

Запись говорит о том, что охотники с легкостью могли уплыть от защищавшего свою территорию медведя, но они, напротив, сбросили ход, а затем застрелили плывущего зверя.

В среду Дмитрий Медведев на встрече с молодыми кандидатами от "Единой России" на выборах призвал привлечь охотников к уголовной ответственности.

"Сегодня смотрел, как несчастного медведя на Байкале застрелили… Причем абсолютно немотивированно, просто ужасно выглядит", – сказал он, особо подчеркнув, что любой случай уничтожения животного в дикой природе воспринимается как трагедия национального масштаба.

"Единая Россия" уже направила запрос в прокуратуру, а секретарь генсовета партии Андрей Турчак пообещал держать вопрос на контроле.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Вода на всех пляжах Киева не соответствует санитарным нормам

24.07 / ЕБРР готов увеличить объемы поддержки Украины

21.07 / Зеленский ответил на петицию о запрете 5G в Украине

17.07 / Полицейские в США застрелили пытавшегося покончить с собой мужчину

03.07 / Путин поддержал идею уроков исторической памяти

08.07 / Экс-генерал ФСБ поделился секретами вычисления шпионов

23.07 / Корабль «Прогресс МС-15» стартовал к МКС

28.07 / Страны ЕС договорились о новых правилах для путешествий по Европе

23.07 / Венецианские гондольеры сократили посадочные места из-за тучных пассажиров

04.08 / В результате взрыва в Бейруте погибло минимум 10 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]mail.com

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска