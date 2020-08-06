Четвертый рейс МЧС РФ вылетел в Бейрут

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06.08.2020, 8:16, Новости дня

Четвертый рейс МЧС РФ со специалистами министерства вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от мощного взрыва в порту, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 07.38 самолет Ил-76, вернувшийся ночью из Ливана, повторно вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим. На борту дополнительная группировка отряда «Центроспас» и специальная техника», – сказали в МЧС, передает ТАСС.

Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. По последним данным, погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки людей числятся пропавшими без вести.

По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как плавучая бомба разрушила экономику Ливана.





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