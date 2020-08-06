Гривна укрепилась к доллару и подешевела к евро
06.08.2020, 7:18, Новости дня
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 6 августа.
Курс гривны по отношению к доллару США поднялся на 12 копеек: с 27,82 грн/$ до 27,70 грн/$.
Гривна к евро подешевела на 18 копеек: с 32,72 грн/€ до 32,90 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,77 грн за 10 руб. до 3,80 грн за 10 руб.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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