 

Зеленский подписал закон о функционировании электронного кабинета и упрощении работы ФЛП

06.08.2020, 6:05, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №786-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей”. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 5 августа.

Закон предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц – предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала, сказано в сообщении.

“Документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП. Физическим лицам – предпринимателям I–III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме – бумажной или электронной – с указанием суммы дохода за месяц. Физические лица – предприниматели на общей системе также смогут вести учет в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов”, – отметили в пресс-службе.

Закон отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в нем отображаются налоговые уведомления.

Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. Облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников убрана возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях, отметили в ОП.

Закон был принят Верховной Радой 14 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Дзюба поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров “Зенита”

03.07 / Представительство ЕС призвало продолжить консультации по законопроекту “О медиа”

27.07 / Немногочисленный протестный митинг в Хабаровске прошел с участием Шнурова

15.07 / Россиян предупредили о новом виде мошенничества

14.07 / “Преднамеренная атака”. Эрдоган обвинил Армению в нападении на Азербайджан

29.07 / Деятельность сторонников ИГ пресекли в Петербурге

04.07 / Польский политолог – только благодаря США Польша получит защиту в военной сфере и инвестиции

17.07 / Гендиректора «Зенита» наказали за сравнение матча со «Спартаком» с половым актом

30.07 / В РФ решено начать восстанавливать плановую работу медучреждений

17.07 / Боевики “ДНР” распространяют информацию, что погибший на Донбассе морпех был наемником из США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска