Аваков встретился с матерью нацгвардейца Маркива

06.08.2020, 6:05, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с матерью нацгвардейца Виталия Маркива Оксаной Максимчук в Италии, где министр сейчас находится с официальным визитом. Об этом Аваков написал 5 августа в Twitter.

“Вместе с группой адвокатов обсудили подготовку к заседанию Апелляционного суда и необходимые в этом направлении шаги стороны защиты. Маркив будет свободен! Украина не оставит своего солдата”, – отметил Аваков.

Зустрівся з мамою ув‘язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа – Оксаною Максимчук. Разом з групою адвокатів обговорили підготовку до засідання Апеляційного суду і необхідні в цьому напрямі кроки сторони захисту. Марків буде вільний! Україна не залишить нашого солдата * pic.twitter.com/oCPFeYj9ol

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 5, 2020

Маркива задержали в Болонье в июне 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и его российского переводчика Андрея Миронова произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции, но работу судебной системы Италии нарушила пандемия коронавируса.

Апелляционный процесс по делу Маркива начнется 29 сентября.