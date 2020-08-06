 

Google заблокировала на YouTube более 2,5 тыс. связанных с Китаем каналов

06.08.2020, 5:48, Новости дня

Американская компания Google во втором квартале 2020 года выявила и заблокировала более 2,5 тыс. связанных с Китаем каналов на видеохостинге YouTube в рамках борьбы с дезинформацией, говорится в официальном блоге Google.

По данным компании, в период с мая по июнь 2020 года на видеохостинге YouTube было выявлено 2596 связанных с Китаем каналов, «в основном распространяющих спам и неполитический контент», передает ТАСС.

При этом в официальном блоге Google отмечается, что «небольшая часть [заблокированных каналов] размещала политический контент, в основном на китайском языке». По информации компании, такие каналы, в частности публиковали сообщения о мерах, принимаемых для борьбы с пандемией коронавируса в США, и о массовых протестах против расовой дискриминации в Соединенных Штатах.

В заявлении также сообщается о блокировке 87 каналов, связанных с Россией. Большая часть из них публиковала видео на русском языке о внутренней политике РФ и международных событиях. Кроме того, были заблокированы несколько десятков каналов на YouTube, связанных с Ираном.

Ранее Госдепартамент США в специальном докладе объявил Россию «ведущей угрозой» в сфере дезинформации и пропаганды. В конце июля Associated Press и The New York Times опубликовали материалы, в которых беспочвенно обвинили Россию в дезинформации о пандемии коронавируса.

В июне Еврокомиссия также заявила, что РФ и Китай с начала пандемии коронавируса якобы участвовали в дезинформационных кампаниях по отношению к странам Евросоюза. Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Москва и Пекин в условиях коронавируса якобы распространяют «дезинформацию», стремясь изменить миропорядок.

Москва неоднократно отвергала обвинения в дезинформации о пандемии. В частности, Кремль счел абсурдными обвинения в дезинформации по ситуации с коронавирусом в ЕС.





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