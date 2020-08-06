Центр глобального взаимодействия представил доклад о российской экосистеме дезинформации и пропаганды

06.08.2020, 5:06, Новости дня

Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США (Global Engagement Center) подготовил доклад об основных элементах российской экосистемы дезинформации и пропаганды. Объемный 76-страничный документ содержит множество конкретных примеров, графики и ссылки на публикации в интернете, свидетельствующих о масштабе предпринимаемых Россией шагов в информационной войне с США и Западом в целом.

Центр глобального взаимодействия, отвечающий за противодействие иностранным кампаниям по дезинформации и пропаганде, отмечает в этом документе, что действия России представляют собой основную угрозу в этой сфере. Цель доклада, как сообщают его авторы – повышение осведомленности об угрозе дезинформации и дальнейшее развитие сотрудничества между странами, организациями и людьми, которые привержены борьбе с этими злонамеренными усилиями.

Российская экосистема дезинформации и пропаганды, говорится в докладе, представляет собой набор официальных, опосредованных («прокси») и не имеющих определенной принадлежности каналов связи и платформ, которые Россия использует для создания и продвижения ложных информационно-идеологических установок.

«Экосистема строится на пяти основных столпах: официальные правительственные сообщения, финансируемые государством международные каналы распространения информации, культивирование прокси-структур, использование социальных сетей в качестве оружия и дезинформация с использованием киберсредств. Кремль несет прямую ответственность за развитие этих тактик и платформ в рамках своего подхода к использованию информации в качестве оружия» – рассказывают авторы доклада.

Дезинформация и пропаганда через «прокси-структуры»

В документе уделяется особое внимание тактике использования прокси-структур, которые продвигают прокремлевскую дезинформацию и пропаганду. Исследователи составили подборку таких организаций. Как сообщается в докладе, некоторые лица и учреждения, стоящие за этими структурами, получают большую выгоду от явных связей с Кремлем, другие же стремятся сохранить видимость независимости от российских властей. Однако, как показывает проведенный Центром анализ, на самом деле у них нет иной цели, кроме продвижения прокремлевского контента.

В числе прокси-структур упоминаются: многоязычное электронное издание «Фонд стратегической культуры», подконтрольное Службе внешней разведки России; псевдоакадемический ресурс Института востоковедения РАН «Новое восточное обозрение», ориентированный преимущественно на Ближний Восток, Азию и Африку; канадский сайт Global Research; базирующееся в Крыму информагентство «Новостной фронт» («NewsFront»), называющее себя «альтернативным источником информации» для западной аудитории; многоязычный ресурс SouthFront, специализирующийся на военной тематике; ультранационалистский портал «Геополитика.ru» и квазианалитический центр «Катехон», распространяющий антизападную пропаганду на пяти языках.

Леа Гэбриел: Россия уже долго распространяет дезинформацию, касающуюся вопросов здравоохранения

Координатор Центра глобального взаимодействия Леа Гэбриел, представляя журналистам доклад в ходе телефонного брифинга в среду, отметила усиление российской и китайской дезинформации относительно пандемии COVID-19. Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки», Леа Гэбриел подчеркнула, что действия властей России по распространению дезинформации, касающейся здравоохранения и науки, имеют долгую историю:

«Можно вспомнить, что Россия делала это в связи с лихорадкой Эбола, вирусом Зика и форматом связи 5G. Российская экосистема дезинформации эксплуатирует страхи и сомнения, создавая пугающие и запутывающие заявления относительно COVID-19, распространяя их и придавая им громкое звучание. Госдепартамент и наш центр выявляли эту дезинформацию как минимум с начала февраля»

Глава Центра глобального взаимодействия считает, что, основываясь на предыдущем опыте, можно ожидать того, что Россия постарается подорвать доверие к вакцине от коронавируса, когда она станет доступна. Также, по ее словам, Россия и Китай иногда используют схожие дезинформирующие утверждения.

«Наш центр пристально за этим следит, мы отслеживаем ту дезинформацию, которая распространяется в связи с COVID-19. В частности, мы видим, что Компартия Китая продвигает информацию о том, что Китай потенциально способен разработать вакцину и распространить ее в мире, тогда как США придержат свою вакцину, когда она появится. Мы видели, как это заявляли официальные медиа Китая, утверждая, что США не дадут другим странам разработать вакцину. Мы и наши партнеры работаем над тем, как противостоять таким нарративам» – сообщила Леа Гэбриел, отвечая на вопрос «Голоса Америки».

Комментируя по просьбе «Голоса Америки» российскую дезинформацию, связанную со Второй мировой войной и распространявшуюся в конце весны – начале лета этого года, Леа Гэбриел сказала: «Мы считаем очень важным противостоять российскому историческому ревизионизму относительно той войны. На самом деле, мы работали с несколькими европейскими партнерами, чтобы продвигать описания, которые соответствуют фактам, и заполнять ими информационное пространство в противовес ложным нарративам, продвигаемым Россией относительно вопросов, связанных со Второй мировой».