Трое подростков с автоматом Калашникова арестованы в поместье Трампа во Флориде

06.08.2020, 3:54, Новости дня

Трое подростков были арестованы полицейскими на юге Флориды после того, как в их рюкзаке был обнаружен АК-47 (автомат Калашникова). Трое подростков проникли на территорию поместья и курортного комплекса Мар-а-Лаго, принадлежащего президенту Дональда Трампа.

Пресс-секретарь полиции Палм-Бич Майкл Огродник сообщил, что трое 15-летних подростка перелезли через ограду Мар-а-Лаго, спасаясь от преследования полиции в прошлую пятницу. Офицер подошел к подросткам, когда те сидели в машине в нескольких километрах к северу от курорта Трампа. После этого молодые люди попытались сбежать от полицейского на своем автомобиле. По словам Огродника, они оставили машину возле Мар-а-Лаго, когда увидели еще один полицейский автомобиль, и проникли на территорию курорта.

«Они не пытались войти ни в какие здания, они просто перепрыгнули через стену и попытались спрятаться», – сказал Огродник.

В момент инцидента Трампа в поместье не было.

Подростки, имена которых не раскрываются, содержатся в исправительном учреждении для несовершеннолетних, в то время как прокуроры решают вопрос о предъявлении им обвинений. Подростки отрицают, что АК-47 является их собственностью: по их словам, автомат они нашли.

Курорт, принадлежащий Трампу, уже становился местом нескольких вторжений с тех пор, как он стал президентом.

В январе две женщины были арестованы после того, как полиция открыла по ним огонь за пересечение двух контрольно-пропускных пунктов поблизости, во время погони за их автомобилем. Этот инцидент никак не был связан с Трампом и его недвижимостью.

В феврале гражданка КНР была приговорена к шести месяцам тюремного заключения за сопротивление аресту во время инцидента в прошлом году, когда она проникла в Мар-а-Лаго без разрешения. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как другая китаянка была признана виновной в том, что она обманом проникла в президентское поместье.