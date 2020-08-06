 

США выразили соболезнования в связи со взрывом в Бейруте

06.08.2020, 0:35, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео побеседовал в среду с премьер-министром Ливана Хасаном Диабом, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Хасан Диаб

Госсекретарь выразил соболезнования ливанскому народу в связи с разрушительным взрывом в порту Бейрута, в результате которого погибли и получили ранения многие люди. На фоне этого трагического события Помпео заверил, что Соединенные Штаты твердо намерены оказывать помощь ливанскому народу.

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Майк Помпео: «Мы внимательно следим за ситуацией и готовы помочь народу Ливана»

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Госсекретарь подчеркнул, что США солидарны с народом Ливана и поддерживают его в стремлении к достоинству, процветанию и безопасности, которых он заслуживает.

Как заявил в среду глава Пентагона, взрыв в Бейруте, по-видимому, стал результатом несчастного случая.





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