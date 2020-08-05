 

Как в фантастическом сериале – полиция в Ницце дистанционно следит за нарушителями масочного режима

05.08.2020, 22:11, Новости дня

В Ницце стражи правопорядка выслеживают и вразумляют нарушителей коронавирусных ограничений с помощью камер видеонаблюдения со встроенными динамиками, пишет Politico. Кроме того, по вечерам в людных местах каждые полчаса транслируют предупреждения о введении масочного режима, который в городе на Французской Ривьере обязаны соблюдать повсеместно.


Reuters

Мэрия Ниццы использует на улицах города камеры с динамиками, чтобы полиция могла напоминать людям о соблюдении ограничений во время пандемии коронавируса, пишет Politico со ссылкой на местные газеты.

«В случае потасовки или большой группы людей, например, городская полиция может напрямую обратиться к нарушителям и крикнуть: «Берегитесь! Мы можем вас видеть, наряд уже в пути», — рассказал газете Nice Matin заместитель мэра по безопасности Энтони Борре. Также между 9 часами вечера и 2 часами ночи в местах, где собираются туристы и местные компании, каждые полчаса передают заранее записанные напоминания о необходимости соблюдать социальную дистанцию и выбрасывать мусор. «Прямо как в фантастическом сериале», — приводит Nice Matin слова одного туриста.

Как отмечает американское издание, в понедельник мэр-консерватор Кристиан Эстрози выпустил указ о введении масочного режима на улице. Такая мера расширяет действующие в стране ограничения, предписывающие носить маску только в закрытых помещениях. Число новых заражений во Франции снова растёт, а Национальный учёный совет опасается второй волны эпидемии осенью.

В заключение Politico подчёркивает, что в Ницце и раньше использовали около 2600 камер круглосуточного видеонаблюдения, в том числе с применением технологий распознавания лица. В апреле власти города применяли дроны, чтобы напомнить жителям о необходимости соблюдать карантин. В мае, однако, организация по защите данных объявила о начале расследования в связи с использованием таких агрессивных технологий, в том числе в Париже, и в том же месяце Государственный совет потребовал от правительства «безотлагательно прекратить проведение наблюдений с использованием дронов».





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