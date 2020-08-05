 

Собянин дал прогноз по действию в столице ограничительных мер из-за коронавируса

05.08.2020, 21:53, Новости дня

Масочный режим и другие введенные из-за коронавируса ограничения могут действовать в Москве еще несколько месяцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять. <…> Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы», – приводит слова Собянина ТАСС.

Напомним, в воскресенье Собянин сообщил, что опасности возникновения второй волны распространения коронавируса в Москве практически нет.

Ранее мэр столицы заявлял о снижении числа вновь выявляемых случаев COVID-19 в Москве, а также отмечал, что город вышел на минимально возможный уровень выявления случаев коронавируса, ниже он опускаться уже не будет.





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