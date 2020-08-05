Гордон: Лукашенко пообещал Зеленскому «зеленый свет» для экстрадиции участников боев в Донбассе

05.08.2020, 21:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский попросил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко передать Киеву участников боевых действий в Донбассе, сообщил после интервью с главой Белоруссии украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Он (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД) сказал, что Зеленский просил передать Украине тех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе против Украины, в том числе украинцев», – сказал Гордон в интервью «Радыё Свабода».

Белорусский президент пообещал дать «зеленый свет» правоохранительным органам республики, чтобы обеспечить «экстрадицию преступников» в Россию и на Украину, указал журналист.

Гордон добавил, что Лукашенко в ходе беседы с ним «выглядел очень хорошо» и «очень хорошо говорил».

«Интервью получилось неожиданно резонансным, смелым, интересным. Он озвучил ряд сенсационных фактов. Его рукопожатие крепкое», – описал беседу Гордон.

Также журналист сообщил о решимости Лукашенко, которую он продемонстрировал в интервью.

«Меня приятно вдохновила решимость президента Лукашенко защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны. Этого не хватало Украине, когда РФ украла у нее Крым (так Гордон называет воссоединение Крыма с Россией в результате референдума, большинство участников которого выступили за возвращение в состав РФ – прим. ВЗГЛЯД). Мне было очень любопытно слышать, что сказал Лукашенко: если РФ или другая страна посягнет на территориальную целостность Белоруссии, он будет бороться за свою страну до последнего», – сказал Гордон.

Также Гордон описал Лукашенко как «символ эпохи», который уже «стал частью истории».

Напомним, Гордон записал интервью с Лукашенко в том дворце, в котором в 2015 году проходили переговоры «нормандского формата» и были достигнуты «Минские соглашения».

Гордон известен своими антироссийскими высказываниями, заявлениями о благе для советских граждан при победе Адольфа Гитлера и т.д.

Стоит отметить, что Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами. Белоруссия уже передала Украине список задержанных. В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.