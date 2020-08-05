Рост занятости в частном секторе США оказался меньше ожидаемого

05.08.2020, 21:08, Новости дня

Частные работодатели в США в июле наняли гораздо меньше работников, чем ожидалось, поскольку компании исчерпали ранее выданные кредиты, а по всей стране растет число новых случаев заражения COVID-19. Это подтверждает опасения, что восстановление американской экономики идет не столь уверенно.

Хотя другие опубликованные в среду данные показали увеличение активности в сфере услуг, темпы найма в июле снизились. Эти данные наряду с ростом числа заявок на пособие по безработице указывают на то, что темпы роста занятости в июле окажутся ниже, чем в июне. Министерство труда опубликует июльский отчет о занятости в пятницу.

Национальный доклад по занятости ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе в прошлом месяце увеличилось всего на 167 000. Для сравнения, в июне был зафиксирован скачок на 4,314 миллиона. Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали, что занятость в частном секторе в июле увеличится на 1,5 миллиона.

В средних предприятиях, имеющих от 50 до 499 сотрудников, занятость сократилась на 25 000.

Треть трудоустроенного населения страны приходится на Калифорнию, Техас и Флориду. Ситуация на рынке труда в штатах Среднего Запада благоприятная, но это может измениться, поскольку в регионе отмечен скачок новых случаев COVID-19.

Тем временем Институт управления поставками в среду сообщил, что индекс услуг в прошлом месяце увеличился до 58,1 – самого высокого уровня с марта 2019 года. Показатель выше 50 указывает на рост в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности в США.