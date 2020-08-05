 

Руководитель провальной украинской операции в Крыму возглавил военную разведку Украины

05.08.2020, 21:08, Новости дня

Украинский президент Владимир Зеленский уволил руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Василия Бурбу и назначил главой ведомства Кирилла Буданова.

«Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», – говорится в указе Зеленского, текст которого передает Zn.ua.

Другим указом украинский президент снял с должности действующего начальника службы Василия Бурбу.

Отмечается, что сослуживцы характеризуют Буданова как профессионального военного, «не интересующегося коммерцией», но в то же время у него нет опыта управления руководства столь сложными структурами.

В 2016 году Буданов руководил спецоперацией, которую ГУР проводило в Крыму. Через четыре года якобы российские спецслужбы раскрыли подробности об операции через сайт ДНР, утверждает издание.

Провальная операция стала предметом выяснения отношений между возглавлявшим Украину в то время Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом, отмечает издание. Запись беседы на эту тему между политиками опубликовал украинский депутат Андрей Деркач.

В 2016 году ФСБ РФ предотвратила две попытки прорыва в Крым диверсионно-террористических групп, организованных минобороны Украины. При этом попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой вооруженных сил Украины. В результате погибли российские офицер ФСБ и военный.

Диверсанты были задержаны и дали признательные показания.

В 2018 году российские СМИ опубликовали видео допроса подполковника в отставке управления специального резерва ГУР Украины Георгия Абдиллаева, который рассказал о подготовке диверсий.

По его словам, Буданов получал задачи лично от генерала-майора Максима Шаповала (убит в Киеве в июне 2017 года), а также от начальника отдела спецразведки Александра Громова.

В сюжете Абдиллаев сообщил, что «Громов и Шаповал являлись руководителями и организаторами спецоперации в Крыму в августе 2016 года, а Буданов был одним из исполнителей диверсий».       





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