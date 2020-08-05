Ученые установили связь между курением марихуаны и сердечными приступами

05.08.2020, 20:53, Новости дня

Употребление марихуаны при помощи курения может приводить к серьезным проблемам с сердцем, утверждают ученые, проводившие исследование для Американской кардиологической ассоциации.

Ассоциация рекомендовала не курить, в том числе вещества, в составе которых есть продукты каннабиса, из-за вреда для сердца и сосудов, сообщила замглавы директора учреждения Роуз Мари Робертсон, сообщает CNN.

Курение марихуаны может помешать действию употребляемых пациентом назначенных лекарств и вызвать сердечные приступы и даже инсульты, сообщил фармаколог Роберт Пейдж II, который возглавляет группу исследователей.

В течение часа после употребления марихуаны, содержащей тетрагидроканнабинол (ТГК), могут возникнуть тахикардия, фибрилляция предсердий. Согласно другим результатам исследований, ТГК способен вызвать учащение сердечного ритма, увеличить потребность сердца в кислороде, разрушать стенки артерий, способствовать повышению артериального давления в положении лежа на животе.

По утверждению Пейджа, дым каннабиса содержит компоненты, похожие на те, которые содержатся в обычном табачном дыму. В крови после курения табака и каннабиса увеличивается содержание угарного газа и смол. При этом эти показатели вырастают вне зависимости от того, есть ли ТГК в каннабисе.

Для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями риски увеличиваются – повышается шанс получить инсульт или сердечный приступ.

В феврале сообщалось, что выпускники Государственного университета Колорадо в городе Пуэбло смогут получить степень по «каннабису, биологии и химии».

В РФ также начали изучать «медицинскую» марихуану.