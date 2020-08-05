Задержан подозреваемый в убийстве человека в Москве 11 лет назад

05.08.2020, 20:16, Новости дня

В Ямало-ненецком автономном округе задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в убийстве человека, совершенном 11 лет назад в метро Москвы, информирует ГУ МВД по городу.

«28 сентября 2009 года подозреваемый, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего в перегоне между станциями «Измайловская» – «Первомайская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, на фоне внезапно возникшего конфликта с пассажиром, нанес последнему ножевое ранение в область брюшной полости. На следующий день от полученных телесных повреждений потерпевший скончался», – отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Тогда уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Подозреваемого задержали в Ямало-Ненецком автономном округе, его доставили в следственные органы.

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух сотрудников милиции в 1995 году на юге Москвы.