Два судна из Мариуполя привезли в Бейрут зерно. Они ходят под флагами Сьерра-Леоне и Коморских островов

05.08.2020, 19:47, Новости дня

Два судна из Украины, о которых сообщалось после взрыва в порту Бейрута, прибыли в Ливан из Мариуполя, об этом пишет 5 августа “НВ.Бизнес”.

“Одно судно – RAOUF H – наших клиентов, другое грузилось в порту [Мариуполя]”, – сообщил исполнительный директор Мариупольской инвестиционной группы Олег Иванюшенко.

По его информации, оба судна перевозили зерно.

Mero Star ходит под флагом Сьерра-Леоне, RAOUF H – под флагом Коморских островов.

Администрация Мариупольского морского порта 15 июля сообщила на сайте о начале экспорта зерновых и опубликовала фото судна Mero Star, на которое загрузили 5 тыс. тонн зерна.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По последним данным, погибло 135 человек.

Сооснователь сервиса отслеживания судов TankerTrackers Самир Мадани писал в Twitter, что в порту Бейрута в момент взрыва находилось два судна из Мариуполя. Предположительно, они были загружены зерном. Министерство иностранных дел Украины не подтвердило эту информацию.