Количество жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 135

05.08.2020, 19:47, Новости дня

Жертвами взрыва 4 августа в порту столицы Ливана Бейруте стали по меньшей мере 135 человек, сообщил ливанский канал MTV English News со ссылкой на заявление министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана.

“На данный момент в результате взрыва в Бейруте погибло 135 человек, около 5000 ранены и десятки пропавших без вести”, – сказано в сообщении канала в Twitter.

Health Minister Hamad Hassan: There are 135 martyrs so far, approximately 5,000 wounded, and dozens of missing persons due to #Beirut explosion

— MTV English News (@MTVEnglishNews) August 5, 2020

Канал Аljazeera также подтвердил данную информацию.

“135 погибших, около 5000 раненых и десятки пропавших без вести в результате взрыва”, – сообщил канал.

— * – * (@AJABreaking) August 5, 2020

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.

Судно Rhosus принадлежит российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. В 2014 году оно транспортировало аммиачную селитру в одну из африканских стран, но из-за долгов груз был конфискован в Бейруте.