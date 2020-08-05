 

Количество жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 135

05.08.2020, 19:47, Новости дня

Жертвами взрыва 4 августа в порту столицы Ливана Бейруте стали по меньшей мере 135 человек, сообщил ливанский канал MTV English News со ссылкой на заявление министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана.

“На данный момент в результате взрыва в Бейруте погибло 135 человек, около 5000 ранены и десятки пропавших без вести”, – сказано в сообщении канала в Twitter.

Health Minister Hamad Hassan: There are 135 martyrs so far, approximately 5,000 wounded, and dozens of missing persons due to #Beirut explosion

— MTV English News (@MTVEnglishNews) August 5, 2020

Канал Аljazeera также подтвердил данную информацию.

“135 погибших, около 5000 раненых и десятки пропавших без вести в результате взрыва”, – сообщил канал.

* | * * * : 135 * * 5000 * * * * * # *

— * – * (@AJABreaking) August 5, 2020

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.

Судно Rhosus принадлежит российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. В 2014 году оно транспортировало аммиачную селитру в одну из африканских стран, но из-за долгов груз был конфискован в Бейруте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Танк Т-14 “Армата” протестирован в режиме работы без экипажа

24.07 / Мнения: Жертвы домогательств не с теми судятся

10.07 / Литва вслед за Латвией запретила вещание Russia Today

25.06 / “Аэрофлот” выполняет люксовые рейсы за рубеж несмотря на карантин – “Ведомости”

26.07 / В Великобритании заявили о космической угрозе со стороны России и Китая

16.07 / В РФ вырастут цены на газ для населения

03.08 / Медведев спрогнозировал рост криминала из-за не сумевших покинуть Россию мигрантов

07.07 / В Ровенской области ослабили карантин

27.06 / “Ростову” разрешили сыграть с “Арсеналом” основным составом

04.07 / Зеленский ответил на вопрос о требовании России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска