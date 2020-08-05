Взрыв в Бейруте произошел из-за аммиачной селитры, изъятой с российского судна

05.08.2020, 18:54, Новости дня

СМИ сообщают, что большой запас аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа на складе в порту Бейрута, вероятно, был выгружен там несколько лет назад с грузового судна, которое было изъято у российского бизнесмена Игоря Гречушкина.

Согласно сообщению Радио Свобода, министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми сказал ливанскому телеканалу, что мощный взрыв, в результате которого погибли более 100 человек и более тысячи получили ранения, был вызван детонацией более 2700 тонн аммиачной селитры.

По словам Фахми, взрывоопасное удобрение хранилось на складе с тех пор, как было изъято с грузового судна в 2014 году.

Премьер-министр Хасан Диаб сказал, что на складе не были обеспечены надлежащие меры безопасности, и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Согласно сообщениям СМИ, вероятно, речь идет о судне «Росус», которое на момент конфискации принадлежало Гречушкину. Бизнесмен из Хабаровска в настоящий момент проживает на Кипре.

По словам участвовавших в деле о конфискации юристов, судно, вошедшее в порт из-за технических проблем, было конфисковано ливанскими властями в 2013 году по распоряжению местных инспекторов в Бейруте.

Капитан «Росуса» Борис Прокошев в интервью Радио Свобода подтвердил, что в 2013 году судно принадлежало Гречушкину и перевозило аммиачную селитру из черноморского порта Батуми в Мозамбик.

Агентство Reuters сообщило, что кабинет министров Ливана принял решение поместить всех официальных лиц бейрутского порта, ответственных за склады и за соблюдение норм безопасности, под домашний арест до выяснения их ответственности за случившееся.