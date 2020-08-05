Италия заинтересовалась покупкой острова сыном украинского олигарха

05.08.2020, 18:08, Новости дня

Министерство культуры Италии начало расследование обстоятельств покупки итальянского острова Галлинара сыном известного украинского олигарха, сообщил глава ведомства Дарио Франческини.

«Компетентные органы министерства изучают документы, состояние существующих ограничений и наше преимущественное право на покупку», – цитирует министра газета Corriere della Sera, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что власти страны намерены сделать все возможное, «чтобы остров такой красоты был доступен каждому».

Остров с 1989 года имеет статус природного парка, потому процесс его продажи должен иметь ограничения.

Напомним, сын бывшего владельца украинской компании «Мотор Сич» Александр Богуслаев приобрел итальянский остров Галлинара у берегов Лигурии за 10 млн евро.

Остров Галлинара располагается в полутора километрах от материка, между городами Альбенда и Алассио. Ширина и длина острова – менее чем полкилометра (470х450 метров), он возвышается над уровнем моря на 87 метров. В давние времена он принадлежал католической церкви, последние 150 лет – состоятельным владельцам промышленных предприятий и банкирам.