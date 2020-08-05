 

Патрушев объяснил идеологические корни украинского национализма

05.08.2020, 17:53, Новости дня

Украинские радикалы действуют по примеру гитлеровской Германии, они выступают за создание на Украине нацистского государства, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Мы становимся свидетелями попыток искажения истории и замалчивания кровавых злодеяний фашистских режимов. И это является одной из причин того, что через 100 лет после того, как фашисты и нацисты подняли голову в Европе, их лозунги сегодня вновь звучат на площадях ряда стран», – сообщил Патрушев в интервью «Российской газете».

Он отметил, что особенно ярко это проявилось на Украине, где после 2014 года к ведущей роли в политике «прорвались такие неонацистские организации, как «Свобода*», УНА-УНСО, «Правый сектор», «Национальный корпус*», «Добровольческий Рух ОУН» (запрещены в РФ).

«Их лидеры выступают за построение на Украине «корпоративно-синдикалистского», а по сути нацистского государства», – подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза пояснил, что русофобию эти организации унаследовали от украинских пособников нацистов 1930-40 годов.

«Вдохновляясь примерами нацистской Германии, украинские неонацисты громят магазины с вывесками на русском языке, сжигают русскоязычные книги, а иногда и людей – как активистов «Антимайдана» в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Украинские радикалы запугивают своих сограждан, мешают нормальным общественно-политическим процессам», – заключил он.

Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские националисты объявили в стране «охоту на вату».





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