 

Ливан отказался от помощи иностранных экспертов в расследовании взрыва в Бейруте

05.08.2020, 17:48, Новости дня

Ливанское правительство решило не проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута, сообщил глава МВД страны Мухаммед Фахми.

«Мы не нуждаемся в участии международных экспертов в расследовании взрыва в Бейруте, наши следователи имеют все компетенции», – сказал Фахми в эфире канала «Ливан-24», передает ТАСС.

Также в правительстве страны заявили, что власти вводят чрезвычайное положение на две недели, информирует РИА «Новости».

Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Сообщалось, что пострадали 4 тыс. человек, погибло 113. От взрыва пострадала половина города, взрыв сравнили с Хиросимой и Нагасаки.





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