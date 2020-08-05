В Армении принят закон об ограничении вещания российских телеканалов

05.08.2020, 16:08, Новости дня

Армения решила ограничить вещание иностранных телеканалов, включая российские, в общественном мультиплексе, соответствующий закон подписал президент страны Армен Саркисян.

Закон приняло Национальное собрание (парламент Армении) 16 июля. Одно из его положений предусматривает, что аудиовизуальные программы могут транслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора, передает РИА «Новости».

Подписанный Саркисяном документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Руководитель отдела лицензирования Лианна Дохикян пояснила, что иностранные телеканалы сейчас имеют лицензии, которые будут действовать минимум до 20 января 2021 года.

«Если до этого будут заключены межгосударственные договора, то они продолжат свою деятельность на основании этих договоров», – отметила она.

На данный момент в стране показывают российские Первый канал, «РТР Планета», «Россия. Культура» и телеканал «Мир».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Армения решила ограничить вещание российских каналов.