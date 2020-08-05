Доктор Мясников предупредил Ефремова о последствиях отказа раскаяться за ДТП

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05.08.2020, 15:53, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников категорично отреагировал на отказ актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, признать свою вину.

«Есть очевидное: преступление (сесть невменяемым за руль) и невинная жертва этого преступления», – написал Мясников в своем Telegram-канале.

Также врач процитировал заявление артиста о том, что тот не может признать вину, так как «ничего не помнит», и ответил на это, что «вполне возможно напиться до бесчувствия и потери памяти».

«И есть раскаяние. У каждого оно есть, рано или поздно. Придет оно и к Ефремову. Только на душе у него к тому времени будет дополнительный грех – трусость, доводящая до подлости», – добавил медик.

Кроме того, Мясников сообщил, что «прежде Ефремов ему нравился как артист».

Ранее адвокат актера заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. Сам Ефремов в ходе заседания суда заявил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

Напомним, 8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.





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