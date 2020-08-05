 

Сожительница погибшего в ДТП Захарова заплакала в суде после слов адвоката Ефремова

05.08.2020, 15:48, Новости дня

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий в суде интересы актера Михаила Ефремова, довел до слез Ирину Стерхову, сожительницу Сергея Захарова, погибшего в смертельном ДТП с участием артиста.

Адвокат Ирины Стерховой, гражданской жены Захарова, настаивал на том, что хотя погибший не расторг брак со второй женой, он в течение последних 20 лет не жил с ней. В качестве доказательств юрист предоставил документы и фото, передает «Пятый канал».

В ответ Пашаев предположил, что снимки могли быть сфальсифицированы. Он также отметил, что в любом случае официально Стерхова не принадлежит к числу родственников погибшего.

«Эти фотографии… Ну, мы же знаем, сейчас техника до такого дошла. (…) Что Ирине мешало заключить брак за 22 года? Непонятно», – сказал он.

Стерхова потребовала от Пашаева не говорить о ней в подобном тоне и покинула зал в слезах.

Напомним, в ходе заседания суд отказался признавать ее потерпевшей по уголовному делу.

Автоюрист Сергей Радько объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что сожительство не является родственными отношениями, поэтому гражданскую жену погибшего совершенно обоснованно не признали потерпевшей по данному делу.

Напомним, 8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.





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