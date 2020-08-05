У российского списка Forbes сменился лидер

05.08.2020, 15:30, Новости дня

Сулейман Керимов и его семья, владеющие золотодобытчиком «Полюс», впервые в истории рейтинга Forbes поднялись на первое место в его российской части.

На фоне роста цен на золото семья Керимова впервые оказалась на вершине российского списка в рейтинге Forbes Real-Time, пишет издание.

«По состоянию на 13.00 мск состояние семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова оценивалось в 24,7 млрд долларов, с начала дня оно увеличилось на 1,7 млрд долларов», – говорится в сообщении.

Бывший лидер списка Владимир Потанин (совладелец «Норникеля») переместился на второе место (24,6 млрд долларов). Замыкает тройку богатейших российских бизнесменов Владимир Лисин (основной владелец НЛМК), его состояние составляет 21,9 млрд долларов.

Ранее цена на золото обновила исторический максимум.