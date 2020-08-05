Добровинский хрюкнул Ефремову после слов актера о «Спартаке»

05.08.2020, 15:30, Новости дня

Адвокат пострадавшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский хрюкнул в ответ на слова актера о том, что он болеет за московский «Спартак».

Добровинский в окружении журналистов хрюкнул под запись видеокамер. Его спросили, является ли это его ответом Ефремову.

«Это ответ «Спартаку», он (Ефремов – прим. ВЗГЛЯД) сказал, что он болельщик «Спартака». А если бы он болел за ЦСКА, я бы сделал что?» – сказал Добровинский.

Видеозапись опубликовал Пятый канал.

Напомним, московский ФК «Спартак» имеет прозвище «мясо», которое закрепилось за клубом в 1920-х годах, когда команда поддерживалась кооперативами мясников и носила название «Пищевик». Это прозвище болельщики клуба считают оскорбительным.

Ранее актер Михаил Ефремов заявлял, что болеет за «Спартак».

До этого Добровинский рассказывал, что Ефремов на одном из заседаний был сонным и «похрюкивал».

Адвокат актера Эльман Пашаев заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. Сам Ефремов в ходе заседания суда заявил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».



