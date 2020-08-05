ФБР открыло сотни расследований о внутреннем терроризме после начала протестов

05.08.2020, 15:17, Новости дня

ВАШИНГТОН – С конца мая ФБР начало более 300 расследований по делам о внутреннем терроризме и арестовало около 100 человек в Портленде, штат Орегон, ставшем центром протестов в связи с гибелью Джорджа Флойда.

Об этом заявила высокопоставленный федеральный прокурор по северному округу Техаса Эрин Нили Кокс, которая является соруководителем недавно сформированной рабочей группы министерства юстиции по «антиправительственным экстремистам».

Она сообщила законодателям в Конгрессе, что первые расследования начались 28 мая, через три дня после того как афроамериканец Флойд умер при задержании полицией в Миннеаполисе, штат Миннесота. Его смерть привела к общенациональным протестам.

«Это не включает потенциальные расследования по поводу нарушения гражданских прав или насильственных преступлений, связанных с гражданскими беспорядками», – заявила Кокс на слушаниях в юридическом комитете Сената, посвященных протестам, которые иногда сопровождались насилием.

Генеральный прокурор Уильям Барр объявил о создании рабочей группы министерства юстиции в конце июня, заявив, что «антиправительственные экстремисты совершали непростительные акты насилия с целью подрыва общественного порядка».

Рабочей группе поручено собрать «детальную информацию о лицах, сетях и движениях, которые занимаются насильственной антиправительственной экстремистской деятельностью». Она состоит из прокуроров и агентов ФБР, и еще одним ее соруководителем является окружной прокурор в Нью-Джерси Крейг Карпенито.

«Мы будем следить за любой группой, если она занимается насильственными действиями и носит антиправительственный характер – вне зависимости от того, как она называется, – сказала Кокс на слушаниях. – Если это сторонники идеи белого превосходства, которые занимаются бандитизмом и наркотиками, это не попадает в сферу компетенции нашей рабочей группы».

Слушания ярко высветили партийные пристрастия по поводу порой ожесточенных столкновений между демонстрантами и правоохранительными органами за последние недели.

Республиканский сенатор Тед Круз заявил, что протесты против жестокости полиции и расизма были перехвачены «бунтовщиками и мародерами, а также теми, кто цинично эксплуатирует протесты в собственных злобных целях».

«Мирные протесты должны быть защищены. Бунты необходимо прекратить», – сказал Круз, обвинив демократов в нежелании осудить насилие.

Сенатор-демократ Мэйзи Хироно, заявила, что «никто не потворствует насилию», и обвинила сотрудников федеральных правоохранительных органов в развязывании насилия против мирных демонстрантов.

«В Портленде федеральные агенты использовали чрезмерную и небеспристрастную силу, чтобы разогнать людей, собравшихся на мирную акцию протеста», – заявила Хироно.

Высокопоставленный сотрудник министерства внутренней безопасности Кен Кучинелли не согласился с тем, что после того как его ведомство согласилось отозвать своих агентов, ситуация успокоилась.

«Прошлой ночью местная полиция квалифицировала ситуацию как гражданские беспорядки, – сказал Кучинелли. – Не федеральная, а местная полиция».

После начала протестов в мае в Портленде пострадали 140 сотрудников правоохранительных органов, отметил он.